Ungdomsoprøret har formet nutidens højskole

1968 blev et brud med tidligere tiders traditioner. Det gælder ikke mindst, når vi ser på de danske højskoler, hvor de forandringer, som ungdomsoprøret bragte, stadig gør sig gældende i dag

Siden den første højskole åbnede i Rødding i 1844, har der været to brud i højskolernes historie.

Det første kom som følge af 1864 og det store fokus på nationalidentitet og stat, det næste kom med ungdomsoprøret i 1968 og skabte på mange måder den højskole, som vi har i dag, fortæller tidligere højskoleforstander, dr.phil. Ove Korsgaard i en artikel i Højskolebladet. I anledningen af 50-året for ungdomsoprøret har Kristeligt Dagblad talt med ham om det aftryk, som 1968 har sat på de danske højskoler.

Hvorfor blev lige netop 1968 så skelsættende for højskolerne?

Det, vi i dag kalder ungdomsoprøret, kom virkelig til at præge den danske kultur og livsform. I 1968 opstod der en ny livsform, ny musik og nye tanker om demokrati. Ting, der tidligt slog igennem på folkehøjskolerne.

’er-generationen og ungdomsoprøret har fået skyld for meget. Er der ikke en sandsynlighed for, at højskolerne havde forandret og tilpasset sig uanset hvad?

Op igennem historien har vi set, at når nye normer og en ny livsform slår igennem, så er det ungdommen, der går i spidsen. Ændringerne var sikkert kommet under alle omstændigheder, men ungdomsoprøret speeder disse ændringer op og blev et symbol på de mentale og samfundsmæssige forandringer, der fandt sted.