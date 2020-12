Ungdomsuddannelser bliver sikret løft i finansloven

De Radikale er meget tilfredse med, at der bliver afsat penge til ungdomsuddannelser i næste års finanslov.

Finansloven for næste år betyder flere penge til ungdomsuddannelserne.

I alt 1,7 milliarder kroner er der sat af fra næste år og til og med 2024, fremgår det af en delaftale mellem regeringen, De Radikale, SF og Enhedslisten.

- Vi skal holde op med at save i den gren, vi selv sidder på, og begynde at investere i ungdomsuddannelserne, siger politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R).

- Sidste år fik vi stoppet blødningen, og i år afsætter vi penge til et fagligt løft. Det har været meget vigtigt for De Radikale, siger hun lørdag på et pressemøde i Finansministeriet.

Aftalen omhandler også de forberedende grunduddannelser (FGU).

Fra næste år og til og med 2024 bliver der sat 220 millioner kroner af årligt til at give et løft af de såkaldte taxametertilskud på de gymnasiale uddannelser, blandt andet de almene uddannelser og de erhvervsrettede.

/ritzau/