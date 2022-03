Unge bryder den onde cirkel - færre er registreret i RKI

Antallet af unge, der er registreret som dårlige betalere, er faldet gennem en årrække. Men for første gang er de unge mellem 18-25 underrepræsenterede i RKI, når man sammenligner med resten af den danske befolkning.

Det visere en rapport fra Finans Danmark.

I 2013 var 56.000 unge registreret i RKI, mens antallet i 2021 var faldet til 37.000.

RKI-registret benyttes til at registrere personer og virksomheder, der ikke får betalt deres regninger.

Årsagerne til faldet skyldes ifølge analysechef i Finans Danmark Christian Heebøl Hammer, at de unge blandt andet har haft sværere ved at bruge penge under coronakrisen.

- Under coronapandemiens restriktioner havde de unge ikke på samme måde mulighed for at bruge penge i byen og på at rejse. Det ser ud til at have haft en betydelig effekt på de unges faldende overforbrug, siger han.

Christian Heebøl Hammer forestiller sig dog, at coronarestriktionerne ophør vil føre til, at flere unge igen får svært ved at kontrollere forbruget i byen og ad den vej vil ende i RKI.

- Men det vil komme over en længere årrække, fordi der går noget tid, fra man begynder at bruge for mange penge, til man ender i RKI, siger han.

De sidste par år har der været et markant fald i ungdomsarbejdsløsheden.

- For unge, som har været ramt af ledighed og måske har haft svært ved at få pengene til at hænge sammen, har det klart en positiv effekt, når de kommer tilbage og får et job, siger han.

I 2020 blev der indført en lov om kviklån, som Christian Heebøl Hammer mener, har bidraget til færre unge i RKI.

Loven satte blandt andet en grænse for, hvor meget udbyderne af kviklån måtte kræve i betaling for lån.

- Det ville være oplagt at kigge videre i den retning på ”køb og betal senere”-lån. De er ret populære i øjeblikket, siger Christian Heebøl Hammer.

Ved "køb og betal senere"-lån kan betalingen udskydes ved køb af forbrugsgoder som pizza og tøj og andre ting.

Der er mange grunde til, at unge havner i RKI. Men 24 procent af de unge i RKI har en anmærkning, fordi de har gæld til teleselskaber.

Det sker ifølge Christian Heebøl Hammer blandt andet, fordi de har købt en telefon på afbetaling, som de ikke får betalt afdrag på.

/ritzau/