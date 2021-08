Unge dropper vaccinerne, Taleban har erobret Kandahar, og der er ridser i lgtb+-regnbuen

Kære læser

Godmorgen og velkommen til ugens sidste Morgensamling, der i navnets ånd og tradition tro indbefatter en sang, eller snarere 10, som er særligt udvalgt af Kristeligt Dagblads læsere. Men der er tid til at varme stemmen lidt op, for vi skal først forbi dagens udvalgte overskrifter, inden vi slår tonen an.

For frem for alt skal der være styr på sikkerheden. Derfor præsenterer forsvarsminister Trine Bramsen (S) i dag en ny forsvarsstrategi, der skal ruste Danmark bedre mod trusler. Forsvarsområdet har brug for mere sikre løsninger og leverandører, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Ritzau. Strategien skal være med til at ruste Danmark bedre mod udefrakommende trusler, der ifølge Bramsen fortsat bliver flere og mere komplekse og omhandler både forsyningssikkerhed og industrispionage. Et af de store projekter, som forsvaret står over for, er indkøb af patruljeskibe. Derudover vil der blive fokuseret på rumteknologi, energisektoren, kunstig intelligens og cyberområdet, lyder det i oplægget til dagens præsentation.

Flere unge skipper vaccine

Vi skal videre til en anden forsvarsmekanisme – nemlig kroppens. For over 2,5 millioner danskere er blevet vaccineret mod covid-19, men der er hul i det kollektive forsvar. Især unge mangler de afgørende stik, der skal sikre flokimmunitet. Derfor vil Sundhedsstyrelsen med ny kampagne få flere unge til at blive vaccineret mod corona. Især de 20-29-årige holder sig tilbage med vaccinen, viser tal fra Statens Serum Institut ifølge Ritzau. Nogle lande tilbyder et gavekort, en måneds gratis mobilabonnement eller en burger for at blive vaccineret mod coronavirus. Især er disse gaver rettet mod de yngre borgere. En sådan model får vi ikke at se i Danmark, slår Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, fast. ”Det er dog ikke nødvendigt at give lottokuponer, fadøl eller andet. Det er lettilgængelige og gratis vacciner, og at vi har valgt de gode og sikre vacciner, der er den danske model,” siger Søren Brostrøm til TV 2.

Artiklen fortsætter under annoncen

Muren blev opført for 60 år siden

Der er også tale om et forsvarsværk, der skulle holde nogle ude og andre inde. Det er Muren, der tales om. Det er i dag 60 år siden, at den sidste åbne grænse i Tyskland blev lukket, først med pigtråd og siden med en mur, som udbyggedes mere og mere. Berlinmuren blev symbolet på Europas deling og den kolde krig. For de fleste tyskere var det et chok, de ikke havde set det komme, og berlinere i både øst og vest var spærret inde, skriver Per Øhrgaard, professor, forfatter og tysklands-ekspert, i dagens Kristeligt Dagblad. Her kan man også møde Rainer Eppelmann, der som 18-årig østberliner oplevede opførelsen af Berlinmuren, der satte et punktum for hans drømme. Siden forsøgte regimet at slå den åbenmundede præst ihjel. ”Muren har lært mig, at man kan udholde ufatteligt meget. Man kan blive smidt i fængsel, miste sine drømme, men alligevel blive ved,” fortæller han til avisens korrespondent i Tyskand, Tobias Stern Johansen.

Hvis du vil læse meget mere om Muren og dens rolle i tyskernes liv, kan du her finde en lang række baggrundsartikler og interviews, som Kristeligt Dagblad lavede for to år siden i anledning af 30-året for Murens fald.

3000 soldater skal evakuere amerikanere i Kabul

Til en mere aktuel konflikt og et land, der ser ud til at blive isoleret igen: Afghanistan. Her er Taleban ved at generobre det meste af landet, senest, torsdag nat dansk tid, har terrororganisationen overtaget den næststørste by, Kandahar. Det haster derfor med at hente sine borgere hjem. USA sender 3000 soldater for at få ansatte på den amerikanske ambassade i Kabul ud af landet. Også Storbritannien sender omkring 600 soldater til Afghanistan for at evakuere briter. Alt dette sker, mens udsendinge fra USA, Kina, Rusland og flere andre lande opfordrer Taleban til at standse sine angreb. Det siger de i en fælles erklæring fra forhandlingerne om Afghanistan mellem landets regering og Taleban, der foregår i Doha i Qatar. Fra EU lød der torsdag aften en advarsel til Taleban fra EU's udenrigschef, Josep Borrell, der i en udtalelse siger, at den militante bevægelse vil blive isoleret, hvis den tager magten i Afghanistan.

Læserne stemmer på de 10 bedste danske sange

Så skal der endelig synges. Det mener i hvert fald Kristeligt Dagblad, som i dag kan præsentere de 10 bedste danske sange nogensinde. Det er læserne, der har stemt og peget på disse titler blandt 100 både ældre og nyere sange og salmer, og hele 6443 har stemt. Ingemanns smukke salme ”Dejlig er jorden” er listens topscorer, og Kai Hoffmanns sanghyldest ”Den danske sang er en ung blond pige” kommer ind som listens nummer 10. Derimellem findes et udvalg af kærlighedssange, nationale sange, sange, der hylder naturen, og salmer til opmuntring og trøst.

”De gode gamle sange har vundet, fordi de er mest kendt og dermed fælles for flest danskere. Og læserne har jo ret i, at det især er disse 10 sange, alle børn bør lære at kende. Det er vigtigt med nye gode sange, men endnu vigtigere, at vi bevarer en fælles sangskat,” siger Bertel Haarder, mangeårigt folketingsmedlem for Venstre, rutineret sangskriver og medlem af Kristeligt Dagblads sangpanel, som har udvalgt de 100 sange, der kunne stemmes om.

Og hvorfor lave vores egen sangkanon? Det svarer chefredaktør Erik Bjerager på i dagens leder: ”Enhver kulturkanon er vigtig, fordi den hjælper til at skabe overblik i en tid, der er præget af opbrud og en så omfattende mangfoldighed i udbuddet af al slags kultur, at det er nemt at miste blikket for, hvad der har kvalitet og ikke.”

Katrine Muff Enevoldsen, der er musiker og medlem af Kristeligt Dagblads sangpanel, har indsunget de ti vindersange. Lyt med her.

Snød Messerschmidt med EU-penge? I dag afsiges dom

Retten i Lyngby ventes at afsige dom i sagen, der involverer Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt. Det sker klokken 15.00, hvis procedurerne er færdige før frokost. Og hvad er det nu, sagen i Retten i Lyngby handler om? Kort fortalt, forklarer DR, går spørgsmålet på, hvorvidt det var en EU-konference arrangeret af det europæiske parti Meld i Skagen i 2015, eller var der udelukkende sommergruppemøde hos Dansk Folkeparti? Sagens anklagere har spurgt både Morten Messerschmidt og 17 vidner til det spørgsmål, der handler om et beløb på knap 100.000 kroner, som Meld i 2015 fik tildelt i tilskud fra EU. Underskriveren på dokumentationen og daværende formand i Meld var Morten Messerschmidt, der altså er tiltalt for svindel med EU-midler.

Pride med ridser i regnbuen

I dag begynder WorldPride, og i år er København og Malmø værter for denne fejring af lgtb+-personers rettigheder i hele verden. Det kulminerer i pride-optog i København den 21. august. Men internt i lgbt+-miljøet er der splittelse, og der foregår en kønskamp, kan man læse i Kristeligt Dagblad. Der er lesbiske, biseksuelle og homoseksuelle, som ikke kan se sig selv i det regnbueland, der bliver tegnet af organisationen LGBT+ Danmark, som er den største og ældste politiske forening for lesbiske, bøsser og biseksuelle. Tilsvarende brydninger ser man andre steder i Europa, hvor alternative foreninger er opstået de seneste år. ”I lgbt+-miljøet opstår der let en fortælling om, at man som homoseksuel er holdt nede af en uretfærdig samfundsstruktur, og den fortælling mener jeg, der er brug for at nuancere,” fortæller 28-årige Tobias Pultz.

Hver femte familie har hund: Den er vores bedste ven

Morgensamling slutter af med et vuf! For der er blevet gøet og logret endnu mere under coronakrisen, hvor små hvalpe er flyttet ind hos flere danskere. Og nu er det bekræftet. Hunden er menneskets bedste ven. En ny undersøgelse viser, at der er flere hunde end katte i de danske husstande. Undersøgelsen afslører også, at hundene betyder mere for deres ejere end noget andet kæledyr. En femtedel af danske familier har altså hund i dag, mens knap hver syvende familie har kat. Det svarer til, at der er cirka 810.000 hunde i de danske familier, mens antallet af katte er på cirka 730.000.

”Mit gæt er, at hunden passer bedre til danskernes livsstil i dag, fordi vi i stigende grad vægter kærlighed, nærhed og fritid. Det hænger selvfølgelig også sammen med, om ikke mere fritid, så mere tid hjemme, at vi så en stor vækst i antallet af nyerhvervede hunde under nedlukningen,” siger professor Peter Sandø til Kristeligt Dagblad.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Skriv dig op her.