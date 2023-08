Unge fra hele landet inviteres til prins Christians 18-års-fødselsdag

Teenagere fra hele landet bliver inviteret til at fejre prins Christians 18-års-fødselsdag søndag 15. oktober.

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at dronning Margrethe vil være vært for et gallataffel på Christiansborg Slot, hvor kongehuset i samarbejde med landets kommuner vil invitere op mod 200 unge fra rigsfællesskabet til fejring.

Hver kommune i Danmark samt Grønland og Færøerne får mulighed for at vælge to 18-årige til at deltage i gallataflet.

Der vil også blive inviteret unge, der har markeret sig inden for sportens, kunstens og kulturens verden, samt repræsentanter fra ungdomsorganisationer.

Klokken 12 den 15. oktober vil der være vagtskifte på Amalienborg, hvor prins Christian vil vise sig på balkonen på Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg sammen med sin familie.

Prins Christian er derudover inviteret til at deltage i et møde i Statsrådet den 14. november, hvor prinsen vil afgive en såkaldt højtidelig erklæring om at overholde Grundloven.

Herefter vil prins Christian kunne udpeges som rigsforstander, men prinsen kan ikke få sæde i Statsrådet, før der har været et tronskifte.

/ritzau/