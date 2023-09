Unge håndværkere hiver rekordmange medaljer hjem til Danmark

Danmark vinder fem sølvmedaljer og tre bronzemedaljer ved håndværkskonkurrencen EuroSkills, som i år er blevet afholdt i den polske by Gdansk.

Her har unge håndværkere i de seneste dage vist, hvad de dur til. Foruden medaljerne af sølv og bronze, har Danmark vundet seks fortræffelighedsmedaljer.

Samlet set er der tale om det bedste danske resultat i EuroSkills, der i år er blevet afholdt for ottende gang.

Det skriver organisationen SkillsDenmark, der arrangerer det årlige danske mesterskab, i en pressemeddelelse.

Danmark kom på en samlet 7.-plads ud af de 32 deltagende lande.

En af de danske medaljevindere er den 21-årige bygningssnedker Tobias Preilev Hansen.

Den unge håndværker, som kommer fra Næstved, blev hædret flere gange på scenen til det store afslutningsshow i Gdansk.

Foruden at vinde sølv var han nemlig den dansker, der på tværs af fag havde fået flest point.

- Det er jo fuldstændig vanvittigt at have vundet de to medaljer her. Jeg er også lidt lettet, for det har været virkelig hårdt. Jeg har haft svært ved at sove, fordi jeg har været så fokuseret, siger Tobias Preilev Hansen.

Både familie og kolleger var taget med ham til Polen for at heppe i konkurrencen, der er løbet over tre dage. I alt har bygningssnedkeren haft 18 timer til at gennemføre den stillede opgave.

Den bestod i at bygge en vinduesramme og en tilhørende karm.

Kun 3 af de i alt 12, der stillede op i kategorien, blev færdige før tiden løb ud. Og det var altså netop de tre, der lørdag aften kunne stille sig på podiet.

Foruden bygningssnedker har danskerne vundet sølv i kategorierne tjener, personvognsmekaniker, bager og gulvlægger.

I fagene karosseritekniker, møbelsnedker og autolakerer blev det til bronzemedaljer til Danmark.

I alt 21 danskere fordelt på 20 fag deltog i konkurrencen, som afholdes hvert andet år.

Næste gang er i 2025, hvor Danmark er vært.

