Unge har det svært med tomme huller i kalenderen

Præstationssamfundet hylder de, som er effektive, fornuftige og dygtige. Den unge generation har derfor svært ved at lave noget formålsløst. Det har de nemlig aldrig lært, og derfor ender de ofte med en hektisk hverdag uden åndehuller

Med blyanten tegner hun med øvet hånd et hjerte. Ikke et, som vækker minder om barnlige penselstrøg, men et med aorta, hjertekamre og vener. På bordet ligger de tunge bøger med latinske ord på vid gab. Det har de gjort i mange timer.

Camilla Bjerregaard er 23 år og medicinstuderende i Aarhus. De fleste hverdage mellem klokken 8 og 16 tilbringer hun på studiet. Få dage læser hun hjemmefra, og der kan arbejdsdagen hurtigt blive længere. Weekenderne bruger hun af og til på sit studiejob, som hun håber vil pynte på CV’et. Og udover studie og arbejde fylder sociale arrangementer også meget i Camillas hverdag.