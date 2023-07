Unge har typisk længere til erhvervsskoler med offentlig transport

De unge, som vælger erhvervsskolen fremfor gymnasiet, har generelt længere i skole med offentlig transport.

Det viser en ny kortlægning, skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

74 procent af eleverne på STX kan komme i skole på under 30 minutter med offentlig transport.

Det samme gælder kun for 53 procent af dem, som går på en erhvervsuddannelse inden for hovedområdet omsorg, sundhed og pædagogik, viser kortlægningen.

Det hovedområde dækker eksempelvis over grundforløbet til at blive sosu-hjælper, skriver Danske Regioner.

Derfor mener Danske Regioner, at det skal være en prioritet for det ekspertudvalg, som Transportministeriet har sat til at se på den kollektive mobilitet i Danmark.

Det siger Anders G. Christensen, som er formand for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU.

- Det er vigtigt, at der fortsat er et godt udvalg af både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Unge skal have gode uddannelsesmuligheder, uanset hvor de bor, siger han i pressemeddelelsen.

Danske Regioner mener, at man skal arbejde på at gøre rejsetiden kortere.

Anders G. Christensen foreslår blandt andet, at man samler flere uddannelser et sted, så det bliver nemmere for en bus at samle elever op over et stort område og kun skulle køre et bestemt sted hen.

Danske Regioner foreslår også, at en anden mulig løsning kunne være flere skolehjem, så eleverne bor ved uddannelsen.

