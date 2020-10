Unge i klubber undtages stramninger - de kan fortsætte sæsonen

Den yngre del af foreningslivet er undtaget det strammere forsamlingsforbud. Idrætslivet kan derfor fortsætte.

Der er godt nyt til børn og unge under 21 år i de danske sportsklubber.

Foreningslivet for den yngre del af danskerne er nemlig undtaget stramningen af forsamlingsforbuddet, der blev annonceret fredag aften.

Det oplyser Kulturministeriet på sin hjemmeside.

Hos Danmarks Idrætsforbund er administrerende direktør Morten Mølholm Hansen glad for undtagelsen.

Det betyder, at børn og unge fortsat kan dyrke deres idræt.

- Foreningsidrætten spiller en utrolig vigtig rolle for børns fysiske og mentale trivsel, og hvis der ikke var kommet en undtagelse, var der i grove træk reelt lukket ned for børnenes mulighed for at dyrke foreningsidræt i den kommende tid, siger han i en kommentar.

Fra mandag sænkes forsamlingsloftet til 10 personer fra 50 personer, men altså ikke for den yngre del af foreningsdanmark.

Hos Dansk Boldspil-Union (DBU) ærgrer Lars Albæk, der er formand for DBU Bredde, sig over situationen for de voksne fodboldspillere. Helt afskrive fodbolden vil han dog ikke:

- I lokalunionerne ser vi naturligvis på, hvordan vi kan arbejde videre inden for rammerne af de nye restriktioner, så vi fortsat også kan holde gang i fællesskabet omkring seniorfodbold, siger han i en meddelelse.

Det strammere forsamlingsforbud gælder foreløbigt fire uger fra på mandag.

/ritzau/