Unge i provinsen afslutter universitetet i storbyen

En del unge begynder på et universitet i provinsen for senere at afslutte studierne i København eller Aarhus.

Man kan tvinge - eller i hvert fald lokke - kommende studerende til provinsen. Men man kan ikke tvinge dem til at blive.

Det er konklusionen på en analyse lavet af Danmarks Frie Forskningsfond.

En stor del af de unge sætter kursen mod København eller Aarhus, når de har taget en bachelorgrad på et universitet i et af landets mindre byer.

Efter at have taget en bachelorgrad på ét universitet kan man søge om lov til at tage kandidatgraden - de sidste to år af uddannelsen - et andet sted.

Og den mulighed bliver især udnyttet af studerende, der læser på et universitet i provinsen, men som hellere vil læse i København eller Aarhus.

Det fortæller professor Lars Ulriksen, som er leder af forskningsprojektet.

De studerende, der forlader universiteterne i provinsen, har ofte et mindre prangende eksamensbevis med fra gymnasiet, end dem, der begyndte deres uddannelse i Aarhus eller København.

- Det er oftere studerende med lavere karaktergennemsnit, der skifter universitet, siger Lars Ulriksen.

- Og det kan tyde på, at de oprindeligt har ønsket at komme ind på et universitet i Aarhus eller København, men ikke er blevet optaget, fordi karakterkravene her typisk er højere end på de andre universiteter.

Forskerne bag analysen har set nærmere på de studerende, der begyndte på en bacheloruddannelse i årene 1993 til 2011.

På Roskilde Universitet sagde op til 35 procent af de studerende farvel til den midtsjællandske institution efter de første tre år for primært at søge mod København og tage en kandidatgrad i hovedstaden.

På Syddansk Universitet var det op til 23 procent af de studerende, der skiftede universitet, mens det samme gjaldt for op til 17 procent af de bachelorstuderende på Aalborg Universitet.

På universiteterne i København og Aarhus var det i perioden henholdsvis fem og ti procent, der flyttede universitet efter bachelorgraden.

Tendensen er bemærkelsesværdig set i lyset af de seneste års politiske fokus på udflytning af uddannelser til provinsen.

Så sent som i marts blev et politisk flertal på Christiansborg enige om at udflytte en række uddannelsesplader til mindre byer. Derudover var der studiepladser i de største byer, der blev nedlagt.

