Unge kvinder i S kommer med kritik af partiets abortlinje

Socialdemokratiets politik om abort er forældet, mener 29 unge, kvindelige socialdemokrater under 35 år, som nu lægger pres på Socialdemokratiet Christiansborg for at få abortgrænsen hævet.

Det skriver de i et åbent brev, som onsdag er blevet bragt i Politiken i forbindelse med kvindernes kampdag.

- Abortlovgivningen er forældet. Socialdemokratiet har som regeringsparti gennem så mange år et stort ansvar, står der blandt andet i brevet.

- Derfor et samlet opråb fra den yngre generation af socialdemokratiske kvinder: Lad 50-året for den fri abort være året, hvor vi lytter til dem, det rent faktisk handler om. Så kære Socialdemokrati, kom ind i 2023, og hæv abortgrænsen!

Blandt underskriverne er regionsrådsmedlem Maria Gudme (S), medlem af Københavns Borgerrepræsentation Laura Rosenvinge (S) og forbundsformanden for DSU, Katrine Evelyn Jensen (S).

Den frie abort blev indført i Danmark i 1973. Det vil sige for 50 år siden, og kvinderne mener ikke, at loven har fulgt med tiden.

- Har vi virkelig ikke ændret synet på kvinders ret til at bestemme over egen krop i 50 år? Stiller vi os virkelig tilfredse med, at vi er et af de lande i Europa, der har den laveste abortgrænse?

Abortgrænsen i Danmark er i dag 12 uger. I vores nabolande er grænsen dog væsentligt højere.

I Sverige kan en kvinde helt frem til den 18. graviditetsuge få foretaget en abort. I Island er det frem til den 22. uge.

I Tyskland, Holland, Frankrig eller Spanien er grænsen mellem 14 og 24 uger.

I august sidste år åbnede Enhedslisten og Venstre for en diskussion om, hvorvidt der skal ændres på den danske abortgrænse.

Partierne opfordrede på det tidspunkt Etisk Råd til at se på lovgivningen. Det er rådet nu i gang med, og forventningen er, at der kommer en opdateret anbefaling til sommer.

Regeringspartierne Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har indtil videre sagt, at de vil afvente de nye anbefalinger.

