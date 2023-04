Unge kvinder søger i høj grad mod de største byer

Unge kvinder bevæger sig i høj grad mod de store byer for at uddanne sig og arbejde og bliver ofte i storbyen. Mange unge mænd bliver derimod i højere grad i landkommunerne.

Siden 2010 er antallet af kommuner, hvor der er over ti procent flere unge mænd end kvinder, vokset fra 48 til 68.

Samtidig er der kommet en stadig større overvægt af unge kvinder i København.

Det viser en ny opgørelse, som Dansk Industri har lavet på baggrund af befolkningstal fra Danmarks Statistik.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Tallene peger på, at vi har fået et skævt danmarkskort, fordi der er flere og flere kommuner, hvor der er en markant overvægt af mænd.

- Det hænger sammen med, at vi også har fået en skævhed på uddannelsesområdet, fordi meget tyder på, at det i høj grad er det, kvinderne søger mod - nemlig de videregående uddannelser i de store byer, siger Signe Tychsen Philip, der er underdirektør i Dansk Industri.

Den kommune, hvor der er den største overvægt af unge mænd, er Ærø. Her er der 88 procent flere mænd end kvinder. Der er 256 unge mænd i alderen 20-29 år, mens der er 136 kvinder på samme alder.

Dernæst følger Samsø, Lyngby-Taarbæk, Billund, Langeland, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern og Sønderborg.

I alle de kommuner er der over 30 procent flere unge mænd end kvinder.

Modsat står det til i København, hvor der er 12 procent flere unge kvinder end mænd.

Det er ikke uden konsekvenser, at der er en så ulige fordeling af unge mænd og kvinder i Danmark, siger Signe Tychsen Philip.

Artiklen fortsætter under annoncen

Særligt lokale virksomheder kan risikere at mangle arbejdskraft.

- Hvis et område opfattes som værende uden perspektiv for unge mennesker, kan det blive sværere for de lokale virksomheder at finde de rette kompetencer til virksomheden.

- Det kan bremse virksomhederne i deres vækst og udvikling og sætte gang i en negativ spiral, siger hun.

Signe Tychsen Philip peger på, at der særligt er brug for at investere endnu mere i erhvervsuddannelser.

Desuden ønsker hun, at der skal udbredes et bedre kendskab til alle de uddannelser, der er mulighed for at tage i andre dele af landet end storbyerne.

/ritzau/