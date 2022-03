Unge kvinders mistrivsel er steget konstant gennem 10 år. Fællesskaber skal træde i stedet for præstationskultur, siger forskere og teolog

Unge kvinders mistrivsel fortsætter med at stige – hvordan skal det bremses?

Mere end hver tredje unge kvinde mellem 16 og 24 år har et skrantende mentalt helbred, og det er et tal, der er steget støt i mere end 10 år. I 2010 gjaldt det for 16 procent af de unge kvinder.