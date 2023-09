Unge mænd har svært ved at afkode samtykke: Over halvdelen frygter voldtægtsanklager

De fleste danskere enige om, at sex uden samtykke er voldtægt, som samtykkeloven foreskriver. Men mange er stadig usikre på, hvad det egentlig vil sige at give samtykke til sex, og især unge har problemer med at navigere i de nye regler.

Det viser en undersøgelse, som Det Kriminalpræventive Råd har lavet.

Ifølge undersøgelsen har mange unge svært ved at vurdere, om deres partner samtykker, mens omkring hver tredje finder det unaturligt at spørge om samtykke.

Problematikken er især fremtrædende blandt de unge mænd. 40 procent af de adspurgte mænd mellem 16 og 20 år har svært ved at afgøre, om den anden samtykker, hvis ikke det bliver sagt højt, mens 54 procent er bekymrede for at blive fejlagtigt anklaget for voldtægt.

Carl Sprinkel, der er lokalformand i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Nordsjælland, nikker genkendende til undersøgelsens resultater. I et interview med DR fortæller han, at samtykkeloven har skabt nogle ændringer, som mange unge endnu ikke har vænnet sig til.

“Man kan godt se ude i festmiljøet, at mænd er blevet lidt mere bange for, at det bliver modtaget forkert,” siger han til DR.

“Det er svært at være sikker på, at ‘nu har du givet udtryk for at ville noget bestemt’, for kan man nogensinde være helt sikker på det? Det kan man jo ikke rigtig,” siger Carl Sprinkel, som efterspørger mere undervisning i samtykkeloven.

Og det er han ikke ene om. Ifølge undersøgelsen mener 44 procent af danskerne ikke, at der gøres nok for at oplyse befolkningen om samtykke. Især de unge efterlyser mere viden.

“Selvom flertallet af unge føler sig i stand til at navigere i det her, er rigtig mange unge usikre på, hvordan de udtrykker eller sikrer sig samtykke til sex. Det skal vi tage seriøst for at mindske overgreb og voldtægter,” lyder det fra Det Kriminalpræventive Råds formand, Erik Christensen, i en pressemeddelelse.

“Vi skal derfor klæde de unge bedre på til at navigere på en måde, så det ikke ender med voldtægt eller situationer, hvor det er uklart, om man går over grænsen.”

Sidste år blev det politisk besluttet, at seksualundervisning i blandt andet samtykke skal være obligatorisk på de gymnasiale uddannelser. Men det gælder ikke alle ungdomsuddannelser, hvilket Erhvervsskolernes Elevorganisation har kritiseret for nylig.

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er voldtægtskurven herhjemme endnu ikke blevet knækket. Omkring 14.000 kvinder bliver hvert år udsat for voldtægt, og det tal har været stigende over en årrække, lyder det i undersøgelsen.

Undersøgelsen, som Epinion står bag, er baseret på spørgeskemaer, der er besvaret af et repræsentativt udsnit af danskere mellem 16 og 74 år.