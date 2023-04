Unge Moderater kritiserer Jon Stephensen: Det er helt på månen

Jon Stephensen virker som en mand, der befinder sig langt fra virkeligheden, når han allerede nu lufter planer om at vende tilbage til Folketinget, når hans orlov slutter 3. oktober.

Det siger Max Manøe Bjerregaard, som er en af ungdomsorganisationen Unge Moderaters to ledere, til Berlingske.

- Det er helt på månen. Det er jo så virkelighedsfjernt, som det kan være, når han netop nu allerede begynder at snakke om at vende tilbage til politik, siger Max Manøe Bjerregaard.

Jon Stephensen søgte tirsdag om orlov, efter at TV 2 afslørede, at han i februar sendte upassende beskeder til en 19-årig partifælle.

Han havde blandt andet skrevet, at hun "er smuk med den lækreste krop".

Sagen kommer i halen på en stribe anklager om blandt andet grænseoverskridende adfærd og dokumentfalsk i Jon Stephensens tid i film- og teaterbranchen.

Over 1000 personer fra kulturlivet sendte tirsdag et brev til Moderaternes ledelse, hvor de udtrykte mistillid til Jon Stephensen.

Han sendte tirsdag en mail til Ritzau, hvor han beklagede over for blandt andet partiet og den 19-årige kvinde. Samtidig understregede han, at "mine politiske ambitioner er intakte".

- Jeg vil derfor bruge den kommende tid og måneder på at kigge indad, selvransage for at blive den version af mig selv, der skal til for at komme helet og styrket tilbage og genskabe tilliden til vælgerne, til mit parti Moderaterne og mine partifæller, skrev Jon Stephensen.

Netop den sidste del lyder ildevarslende for Unge Moderater.

- Det understreger bare, at man bliver nødt til at handle nu. Fordi lige nu ser det bare ud til, at Jon vil tage sin orlov og så ellers vende tilbage til folketingsgruppen og partiet, siger Max Manøe Bjerregaard til Berlingske.

Det er ingen hemmelighed, at det ville være bekymrende for SVM-regeringen, hvis Moderaterne valgte at ekskludere Jon Stephensen, og han for eksempel blev løsgænger.

Det skyldes, at regeringen med i alt 89 mandater kun har et spinkelt flertal.

Først når orloven er udløbet, vil Moderaterne tage stilling til, om partiet skal fortsætte samarbejdet med Jon Stephensen, har blandt andre formand Lars Løkke Rasmussen (M) sagt.

Max Manøe Bjerregaard er tilfreds med, at Moderaterne har taget sagen seriøst. Men han understreger samtidig, at Moderaterne med beslutningen om at sende Jon Stephensen på orlov "skubber problemet foran sig".

Max Manøe Bjerregaard siger, at han på nuværende tidspunkt har svært ved at se, hvad der skal få Unge Moderater til at få tillid til Jon Stephensen, når orloven udløber i oktober.

Berlingske spørger ham, om han tænker på en eksklusion af Jon Stephensen.

- Ja, jeg prøver lidt at undgå det ord. Men det er jo det, vi taler om, siger Max Manøe Bjerregaard.

/ritzau/