Unge og hjemløshed

* Samlet set er det cirka en tredjedel af de unge, som kommer ud i hjemløshed, der har været anbragt i barndommen.

* Halvdelen af de unge i hjemløshed har været anbragt eller modtaget forebyggende foranstaltninger. Sidstnævnte er andre former for støtteindsatser, som ikke kræver anbringelse.

* Efter hjemløsheden vedbliver to tredjedele af de unge med at være uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

* Unge mellem 18 og 29 år udgør næsten en tredjedel af den samlede hjemløshed i Danmark.

Kilde: Hjemløshed i Ungdommen (rapport fra Vive).

/ritzau/