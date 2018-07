Unge på landet fritidsjobber mest

Der er stor forskel på, hvor meget unge arbejder afhængigt af, om de kommer fra landet eller fra storbyen.

De helt unge fra øer som Læsø, Samsø, Ærø, Fanø og flere jyske landkommuner arbejder på livet løs, mens de 13 til 15-årige i storbyerne sjældent har et fritidsjob efter skoletid.

På Læsø arbejder næsten 60 procent af de 13 til 15-årige. Det viser en særkørsel, som Danmarks Statistik har foretaget for Politiken. Tallene stammer fra november 2016 og skyldes derfor ikke det typiske sæsonarbejde, hvor skoleelver bemander sommerlandets isboder.

I velhaverkommunen Lyngby-Taarbæk i Nordsjælland har kun godt hver ottende af de helt unge et fritidsjob. Omkring samme niveau gælder på Frederiksberg, i Rudersdal, København og Ishøj.

Fælles for de unge landet over er, at de typisk har job efter skoletid i butikker, restauranter, caféer og lignende.

Arbejdsmarkedsforsker og postdoc Jonas Felbo-Kolding fra Forskningscenter for Arbejdsmarked- og Organisationsstudier (Faos) på Københavns Universitet vurderer, at der er der flere sandsynlige forklaringer på den mere udbredte flid på landet.

- Nogle steder har der været tradition for at give en hånd med på landet. Børnene har hjulpet til i høsten, eller når kutteren kom ind med fisk. Det kan have skabt forskellige normer for, hvor meget og hvornår børn skal begynde at arbejde, siger han til Politiken.

Samtidig peger han på, at det nok er et større behov for at tjene sine egne penge på øerne og landet, hvor indkomsterne typisk er lavere end i byerne.

Arbejdstilsynet har lavet en liste med ti typer lettere arbejde uden tunge løft, som unge 13 til 15-årige må udføre typisk inden for landbrug, gartneri, rideskoler, rengøring, ekspedition i butikker, restauranter og caféer.

