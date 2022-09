Unge piger døjer med deres selvbillede: Nogle gange føles det som om, jeg ikke burde være her

Gennem mere end 5.000 spørgeskemabesvarelser og 102 interviews har børn og unge fået ordet i ny rapport fra Børns Vilkår. Her forklarer de om, hvad der kan gøre dem kede af det, ensomme og ikke glade for den, de er. For eksempel mener 28 procent af piger i 7. klasse, at de har lav livstilfredshed. Og kun halvdelen svarer, at de har været glade for, hvem de er, inden for den seneste uge. Rapporten er lavet med støtte fra Nordea-fonden og Ole Kirk's fond.

Barbara er en helt almindelige pige på 12 år, som går i 7. klasse. Kristeligt Dagblad har spurgt, hvordan det er at være hende.