Unge piger redigerer billeder af sig selv

* 30 procent af pigerne i 9. klasse har følt sig stresset ofte eller hele tiden den seneste måned. Det samme gælder for 14 procent af drengene på samme klassetrin.

* 54 procent af pigerne i 9. klasse fortæller, at de har prøvet at fjerne et billede på de sociale medier, fordi de ikke mente, at billedet havde fået nok likes, hjerter eller kommentarer.

* 38 procent af pigerne redigerer billeder af sig selv, inden de lægger dem op på sociale medier.

* Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem skoleelever, der redigerer og fjerner billeder af sig selv, og dem, som føler stress, kropsutilfredshed og mindreværd, og som føler, at de skal se ud på en bestemt måde for at blive accepteret i både klassen og i samfundet.

* Sammenhængen er særligt stærk for pigerne.

Kilde: Børns Vilkår, Trygfonden.

/ritzau/