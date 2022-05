Unge rygere foretrækker vandpibetobak med smagen af slik

Ni ud af ti unge, der ryger vandpibetobak, foretrækker det med søde smage som slik og frugt.

Det viser en ny analyse fra Statens Institut for Folkesundhed, der er lavet ud fra en spørgeundersøgelse, som 10.000 har svaret på.

Den viser, at seks procent af unge mellem 15-29 år dagligt eller jævnligt ryger vandpibetobak. Det svarer til omkring 70.000 unge mennesker.

Seniorforsker Lotus Sofie Bast, der står bag undersøgelsen, frygter, at de søde tobakssmage kan blive en glidebane til cigaretter og snus.

- Vi ved, at de søde smage appellerer til unge mennesker, siger hun.

Analysen kommer, samme dag som Sundhedsministeriet afholder første møde om tobaksbegrænsninger for unge.

I forvejen har man indført neutrale tobakspakker, der også gælder for vandpibetobakken.

- Tanken er jo netop, at de unge ikke skal falde over flotte farver eller illustrationer, der appellerer til dem, siger Lotus Sofie Bast.

- Hvis man helt vil undgå, at unge mennesker starter med at ryge denne form for tobak, så tænker jeg, at det ville hjælp en hel del, hvis man fjernede smagene.

/ritzau/