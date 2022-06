Unge strømmer til psykolog: Halvt års ventetid til gratis pulje

Mens flere og flere unge med psykiske problemer henvender sig til psykologer, meldes der om stadig længere ventelister.

Det skriver Dansk Psykolog Forening i en pressemeddelelse.

- Det er kommet bag på os alle sammen, hvor mange unge vi har i vores samfund, som har det rigtig dårligt og har brug for behandling for at kunne fungere i deres hverdagsliv, siger Dea Seidenfaden, fungerende formand i foreningen.

Hun fortæller at, unge i snit skal vente over et halvt år på gratis psykologhjælp, hvis de har angst eller depression.

Unge mellem 18 og 24 år har siden 1. januar i år haft adgang til gratis psykologhjælp gennem en ny ordning, hvis de er blevet ramt af angst eller depression. Det blev vedtaget som led i finansloven sidste år.

Det har imidlertid fået de unge til at valfarte til landets psykologer, i en sådan grad at det har presset ventetiderne yderligere i vejret.

En del psykologer tager derfor ikke længere imod flere patienter og har altså lukket for optag til deres ventelister.

Dansk Psykolog Forening har da også været nødt til at opfordre de psykologer, der er tilknyttet ordningen, til at dæmpe aktiviteten.

Det skyldes, at den pulje penge, som er blevet øremærket gratis psykologhjælp, bliver brugt for hurtigt, hvis ikke man stopper op.

Frygten er dog, at opbremsningen vil skabe endnu længere ventetid.

Foreningen mener, at der findes omkring dobbelt så mange unge med behov for behandling, som ordningen kan rumme i dag.

Dea Seidenfaden peger på, at der er behov for yderligere finansiering af ordningen.

Men hun mener også, at der er dybereliggende problemer i samfundet, som bør løses.

- Situationen med de unge er både overvældende og forfærdelig, og vi skal også fremadrettet forebygge, så færre unge får det så dårligt, at de skal til psykolog. Men lige nu står vi i et akut problem, siger hun.

- Det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal have så store mængder af unge i vores samfund, som mistrives i en grad, så de har brug for at komme til psykolog.

/ritzau/