Ungekorps får flere kvinder ind i det danske beredskab

Der er mangel på kvinder i beredskabet. Et korps for unge ser ud til at have knækket koden til at få flere kvinder med.

Kvinder udgør i dag blot 2,9 procent af de operative medarbejdere i det danske beredskab.

Men vender man blikket mod aspiranterne i landets 47 brandkadetkorps, hvor unge mellem 10 og 18 år i fællesskab kan få viden og kompetencer om brand og redning, er billedet anderledes.

Her var næsten en tredjedel af brandkadetterne i 2019 piger.

Det viser en intern undersøgelse fra Unge i Beredskabet, der er fællessekretariat for de mange brandkadetkorps, hvorfra man har indsamlet tal fra 27 ud af 47 korps.

Og blandt de færdige brandkadetter, der siden 2014 er gået videre ind i det danske beredskab med en uddannelse som brandmand, udgør kvinder 22 procent.

Hos Danske Beredskaber, der er sammenslutningen af alle de kommunale beredskabsenheder, er man begejstret for at se det store antal piger blandt kadetterne.

- Det er supergodt, at vi har fundet en måde at tiltrække flere kvinder på, siger beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber.

- Det er altid sin sag at være den første kvinde på en brandstation, men så snart man kan spejle sig i en anden, så bliver det mere spiseligt. Så vi håber, at vi kan sætte nogle ringe i gang og udvide vores rekrutteringsgrundlag.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har fokus på at få flere kvinder ind i det danske beredskab.

Hun mener, at det er nødvendigt med flere kvinder, for at beredskabet kan blive stærkere og være bedre til at løse deres opgaver.

- Vi skal have brudt de historiske forestillinger om, hvordan en brandmand ser ud. Bare ordet er ret sigende for, hvad man normalt forbinder med en, der varetager den her type af beredskabsopgaver.

- Derfor er det et sejt træk, hvor vi skal starte tidligt. Vi skal have fokus på, hvad det indeholder at være brandmand.

Trine Bramsen tror derfor også, at brandkadetforløbet er en tidlig øjenåbner for, hvad et job i beredskabet indebærer af spændende opgaver for begge køn.

Succesen med brandkadetterne glæder Jarl Vagn Hansen, for der mangler ikke kun flere kvinder, men også generelt kræfter i beredskabet.

- Nu begynder man at høste frugten af det, fordi flere af dem vælger at fortsætte som brandmænd.

Der mangler cirka 400 brandmænd på landsplan.

