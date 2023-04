Unicef-direktør vil have genskabt tilliden til vacciner

Der skal sættes ind for at genskabe tilliden til vacciner.

Sådan lyder det blandt andet fra Unicef Danmarks generalsekretær Susanne Dahl efter det største fald i tilslutningen til børnevaccinationer globalt i 30 år.

For ellers risikerer dødelige sygdomme som mæslinger og polio at smitte flere af verdens børn.

67 millioner børn er gået glip af børnevaccinationer fra 2019 til 2021. Det fremgår af børneorganisationens årlige rapport "State of the World's Children".

Coronapandemien er ifølge Susanne Dahl den primære årsag til faldet i tilslutningen til børnevaccinationer.

- Sundhedssystemerne blev sat under et meget stort pres og brød i visse tilfælde helt sammen. I mange lande betød det, at programmerne for børnevaccinationer blev afbrudt, siger hun.

Hun fortæller også, at der under pandemien spredte sig frygt og misinformation om børnevacciner.

- Myterne florerer stadig mange steder. Det er afgørende, at tilliden bliver genopbygget til vaccinerne.

- Ellers vil vi se en bølge af dødsfald blandt børn på grund af mæslinger og andre sygdomme, der kunne være undgået, siger hun.

Det er blandt andet i lande som Indien, Nigeria og Myanmar, at tilslutningen til børnevaccinationer er faldet. Det fremgår af Unicefs rapport.

- Pandemien har forstærket eksisterende uligheder. Det er særligt børn i verdens mest fattige samfund, der ikke får de basale vacciner, siger Susanne Dahl.

Unicef mener, at sundhedssystemerne både bør styrkes finansielt og gennem bedre uddannelse af sundhedspersonale.

Børneorganisationen opfordrer regeringer til at fordoble de nationale budgetter til immunisering og til at fremskynde afbrudte vaccinationsprogrammer.

I perioden 2000-2018 faldt antallet af børn under fem år, der døde af mæslinger med 73 procent. Polio var næsten udryddet.

Antallet af tilfælde af mæslinger blev fordoblet i 2022 set i forhold til året før. I samme periode steg antallet af børn lammet af polio med 16 procent.

/ritzau/