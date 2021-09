Unicef får historisk stor donation til arbejde mod corona

To stik mod covid-19 til millioner af mennesker, som ikke har haft adgang til vaccinen endnu.

Det er en af de muligheder, som den donation, Lego Fonden lørdag aften giver til nødhjælpsorganisationen Unicef, åbner for.

Lego Fonden donerer næsten en halv milliard - eller 444 millioner kroner - til Unicefs arbejde i Covax. Covax er et internationalt samarbejde, der skal sikre vacciner til verdens fattigste lande.

Ifølge en pressemeddelelse fra Unicef er donationen den største enkeltstående donation til organisationens indsats mod covid-19 fra den private sektor.

Den er en del af et samlet bidrag fra Lego Fonden på 950 millioner kroner. Donationen skal støtte de børn og familier verden over, der er blevet ramt af coronapandemien.

Generalsekretær i Unicef Danmark Karen Hækkerup er meget glad for donationen.

- Pengene skal gå til at finansiere vaccination af op mod 14 millioner mennesker, hvor folk får to doser, siger hun til Ritzau.

Hun peger på, at mens coronakrisen ser ud til at være overstået for nu i Danmark, så står det langt værre til i verdens fattige lande.

Bidraget fra Lego Fonden skal gå til at fremskynde covid-19 vaccinationer for at beskytte sundhedspersonale og socialarbejdere verden over. Det er blandt andet lærere, pædagoger og omsorgspersoner.

Donationen kan bidrage til, at børn hurtigere kan komme tilbage til skolen og en normal hverdag.

- Denne donation bygger på Lego Fondens kerneværdier om at finde kreative løsninger på svære problemstillinger i respekt for børn og de samfund, de bor i, udtaler direktøren i Lego Fonden, Anne-Birgitte Albrechtsen i pressemeddelelsen.

Lego Fonden ejer 25 procent af Lego-koncernen. Den er kontrolleret af familien bag legetøjsfirmaet.

Både Karen Hækkerup og Anne-Birgitte Albrechtsen kommer også med en opfordring til, at den private sektor støtter mere op om den globale indsats mod covid-19.

- Vi er desværre stadig underfinansieret i forhold til, hvor mange penge, vi mangler, for at få vaccinerne ud til de fattige mennesker i verden, siger Karen Hækkerup.

- Denne donation dækker ti procent af den underfinansiering, som vi har, så vi kommer jo meget tættere på.

- Jeg håber virkelig, at denne donation fra Lego Fonden kan inspirere andre fonde og virksomheder til at ville være med til at tage et ansvar for, at vi får gjort verden sikker igen.

- For verden bliver først et sikkert sted igen, når vi ikke længere skal være bange for, at der kommer nye mutationer, der kan risikere at lukke verden helt ned, siger hun.

