Juncker samlede op på unionens tilstand: EU er stadig ikke perfekt

Hvordan har Europa det? Meget bedre end før, hvis man spørger de mest begejstrede tilhængere af et stærkere og tættere EU-samarbejde. Europa har aldrig været mere splittet, lyder det til gengæld fra skeptikerne ved EU-præsidentens årlige tale til Europa-Parlamentet

Der var tomt på stolene til højre og venstre i Europa-Parlamentets plenarsal i går.

EU-Kommissionens præsident, Jean-Claude Juncker, skulle holde sin årlige State of the Union-tale i Europa-Parlamentet i Strasbourg – der efter amerikansk forbillede er redegørelsen om Den Europæiske Unions tilstand.

Det manglende fremmøde på de politiske yderfløje afspejler den dybe forskel i politikernes vurdering af samarbejdets betydning og stilling i hele Europa i disse år.

Der er på den ene side tilhængerne af et ”stærkt og forenet Europa”, et udtryk, Jean-Claude Juncker brugte mange gange i går.

De ser overordnet en positiv udvikling og vil have mere fart på Europa-toget. Jean-Claude Juncker lagde konkret op til, at EU bør kunne tale med en stærkere stemme på det udenrigspolitiske område, hvorfor kommissionen gerne vil af med kravet om enstemmighed blandt medlemslandene. I stedet skal beslutninger på udenrigsområdet kunne træffes med kvalificeret flertal.

På den anden side er der EU-skeptikerne, som synes, at EU bevæger sig i den helt forkerte retning, og at Kommissionen fyrer op under endnu større splittelser i fremtiden, når den for eksempel foreslår at flytte udenrigspolitik fra de nationale regeringer til EU.

Som afgående præsident var det sidste gang, Jean Claude-Juncker holdt State of the Union-talen, og han fik flere positive personlige kommentarer med, også fra politiske modstandere. På parlamentets gange blev det tolket som lidt af et nybrud, fordi stemningen mellem kommission og parlament ofte har været under frysepunktet.

Juncker pointerede, at det uperfekte EU skal gøres en lille smule mere perfekt hver dag. Han fremhævede de fantastiske fremskridt, der er sket, siden han og Kommissionen tiltrådte i 2014. At vi har lagt den økonomiske krise bag os. Og at arbejdsløsheden ikke har været lavere i EU siden 2000.

Han skiftede sprog mellem fransk, tysk og engelsk og kom med en slags kærlighedserklæring.