Minister støtter KU efter afvisning af propalæstinensiske studerende

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) bakker op om, at Københavns Universitet ikke ønsker at forholde sig aktivt til den verserende konflikt i Gaza.

Det skriver hun på det sociale medie X.

Tidligere mandag afviste universitetet en gruppe propalæstinensiske demonstranters krav om, at det skal anerkende og fordømme drabene på palæstinensere.

- Det er ikke universitetets opgave at være politisk aktør, men at uddanne og bedrive forskning under trygge rammer og under hensyntagen til både ytringsfrihed og akademisk frihed, lyder det fra ministeren.

Mandag har demonstranterne, der som udgangspunkt bestod af studerende, slået en teltlejr op på universitetets område.

Emil Nielsen, en talsmand for bevægelsen Studerende mod Besættelsen, sagde i den forbindelse til Berlingske, at gruppen af demonstranter først vil forlade stedet, når alle krav er blevet opfyldt.

Men indtil videre er de altså blevet mødt af en afvisning fra Københavns Universitet.

Selv om kravene er blevet afvist, er det blevet gjort klart fra universitetets side, at de studerende gerne må udtrykke deres holdninger til konflikten. Det gælder også på universitetets område.

Demonstrationen finder sted i kølvandet på lignende demonstrationer i USA.

I USA førte det til voldsomme sammenstød mellem studerende og politiet, hvilket resulterede i flere tusinde anholdelser.

På nogle universiteter havde de studerende barrikaderet sig for at vise deres støtte til civile palæstinensere, men også for at sige fra over for Israels offensiv i Gaza.

Så galt er det ikke gået i Danmark, hvor demonstrationen indtil videre er forløbet ganske roligt.

