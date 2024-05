Universitet dropper kortlægning af gener med kinesiske partnere

Aarhus Universitet dropper alt samarbejde med kinesiske virksomheder inden for kortlægning af gener.

Det skriver Radio4.dk.

Prodekan Brian Vinter siger, beslutningen ikke skyldes en konkret hændelse, men en stigende bekymring for, om kineserne misbruger forskningsresultater.

- De små forskelle i vores genom er det, der gør dig til dig, mig til mig og en agurk til en agurk. Det er der en enorm stor værdi i at kunne afkode.

- Men det kan også bruges til eksempelvis at genkende folk på, om de har blå øjne, hvilken hudfarve de har og lignende. Og der ønsker vi ikke, at vores data bliver brugt til at accelerere sådan en model, siger Brian Vinter til Radio4.

Beslutningen er blevet meldt ud til de ansatte på Institut for Biomedicin i form af en e-mail.

Konsekvensen er, at universitetets samarbejde med det kinesiske firma BGI Group og dets datterselskaber øjeblikkeligt indstilles.

Beslutningen gælder alle potentielle samarbejdspartnere i Kina inden for genomsekventering.

De ansatte på universitetet skal i stedet søge andre partnere inden for Europa, skriver de to medier.

Det kommer ikke til at betyde ringere forskning, forsikrer Brian Vinter.

Han siger til Radio4, at der er mange andre mulige partnere uden for Kina, som universitetets forskere kan samarbejde med.

/ritzau/