Universitet vil frede sprogfag og it i udflytningsplan

Når samfundet skriger på gymnasielærere i tysk og fransk samt kandidater indenfor it og visse naturvidenskabelige fag, så giver det ikke mening at skære ned i antallet af studiepladser.

Sådan lyder udmeldingen fra Københavns Universitet, der nu opfordrer uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) til at revurdere planerne om at nedlægge studiepladser i de store universitetsbyer til fordel for nye pladser andre steder.

- Det er aftalt politisk at skære fem-ti procent af studiepladserne i de store byer. Vi er siden blevet bedt om at levere en plan, hvor vi fjerner ti procent af pladserne på Københavns Universitet.

- Det har vi gjort, men vi synes, at vi har gode argumenter for at nøjes med seks-syv procent. Og det håber vi da, at ministeren og aftalepartierne vil lytte til, siger Bente M. Stallknecht, der er prorektor for uddannelse på universitetet.

Hun mener, at det vil gå alvorligt ud over kvaliteten af undervisningen, hvis man tvinger eksempelvis franskstuderende til at læse et andet sted.

- Københavns Universitet ligger nu engang i København, og det er her, vores forskere er. Og hvis vi skal lave gode, faglige miljøer med forskningsbaseret undervisning, er det vigtigt, at vi ikke deler det op.

- Samtidig har Københavns Universitet i modsætning til andre universiteter ikke campusområder uden for København, og derfor vil det være dyrt, hvis vi skal ud at etablere os andre steder, siger hun.

Københavns Universitet har i forbindelse med aftalen om udflytning af studiepladser fået til opgave at skære eller flytte knap 1600 studiepladser.

I oplægget til ministeren har universitetet foreslået at flytte 280 studiepladser ud af hovedstaden, herunder 200 medicinstuderende, som rykker til Køge, hvor man har et samarbejde med Region Sjælland.

Derudover lægger man op til at nedlægge cirka 620 pladser, hvoraf en stor del er fundet på Det Humanistiske Fakultet.

Og så efterlyser universitetet en mulighed for at oprette nye uddannelser, hvis behovet skulle opstå de kommende år.

Planen skal afleveres til Uddannelses- og Forskningsministeriet 12. januar næste år.

Aftalen om udflytning af uddannelsespladser blev indgået i slutningen af juni imellem alle Folketingets partier på nær Radikale Venstre, Liberal Alliance og Frie Grønne.

/ritzau/