Universiteter om droppet sparekrav: Bedste nyhed længe

Regeringen vil fjerne besparelser på uddannelse. Universiteterne jubler, men andre besparelser truer stadig.

Danske Universiteter, som er en samarbejdsorganisation for de otte danske universiteter, glæder sig over regeringens forslag om at afskaffe omprioriteringsbidraget.

Direktør Jesper Langergaard kalder det "den bedste nyhed rigtig længe".

- Det har været fem barske år på universiteterne, så vi er rigtig glade.

Der ligger dog stadig andre besparelser og lurer for universiteterne.

Omkring 90 procent af universiteternes uddannelsesindtægter gives via et taxametersystem.

Siden 2010 har humaniora og samfundsvidenskab fået et forhøjet taxametertilskud, fordi en større undersøgelse viste, at de områder var underfinansierede.

Siden aftalen blev indgået, har der hvert år på finansloven været afsat penge til at forhøje taxametertilskuddet til de to uddannelsesområder.

- Den taxameterforhøjelse ved vi ikke om fortsætter i 2020, så vi frygter faktisk yderligere besparelser.

- Det betyder, at universiteterne sandsynligvis står over for en besparelse på 290 millioner kroner, som jo er noget mere end det her omprioriteringsbidrag, siger direktøren.

