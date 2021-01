Universitetet får hjælp til husleje for dyr Niels Bohr-bygning

Politikere hjælper Københavns Universitet økonomisk efter byggekaos med budgetoverskridelser og forsinkelser.

Politikere vil hjælpe Københavns Universitet (KU) med at betale for ny budgetsprængende Niels Bohr-bygning.

Byggeprojektet, der er fire år forsinket, har kostet 1,8 milliarder kroner mere end forventet.

Da KU's husleje for bygningen fastsættes efter de endelige byggeomkostninger, vil man stryge omkring en milliard kroner af budgetoverskridelsen, når huslejen skal udregnes.

Det gøres for at friholde KU for noget af fordyrelsen, oplyser Transport- og Boligministeriet i et svar til Finansudvalget.

Den resterende budgetoverskridelse på omkring 800 millioner kroner forventes at blive indregnet i den "lejebærende udgift", fremgår det.

Huslejeniveauet kan ikke fastsættes endnu, da KU har anlagt en intern statslig voldgiftssag mod Bygningsstyrelsen i forhold til huslejen.

/ritzau/