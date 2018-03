Universitetsliv: Færre kan følge deres passion

Det risikerer at gå ud over både faglighed og studieglæde, hvis antallet af uddannelsesretninger bliver reduceret, vurderer studenterråd på flere universiteter.

Hvis en række universitetsuddannelser bliver sammenlagt, kan det skade fagligheden på uddannelserne betydeligt.

Det mener studenterrådene på flere af landets universiteter.

Udmeldingen kommer, efter at et udvalg nedsat af regeringen mandag fremlagde 37 anbefalinger til, hvordan universitetsuddannelserne forbedres.

Efter knap et års arbejde har udvalget blandt andet vurderet, at antallet af universitetsuddannelser har vokset sig for stort. Udbuddet skal på skrump.