Universitetsstuderende skal tænke digitalt

Forskningsminister Søren Pind mener, at ny anbefaling om digital tænkning er banebrydende. Virksomheder efterspørger medarbejdere med digitale færdigheder.

Når unge vælger en uddannelse på et af landets universiteter, kan de alle være sikre på, at de kommer til at stifte bekendtskab med teknologi og digital tænkning.

I hvert fald hvis det står til regeringens universitetsudvalg, der mandag præsenterer sine anbefalinger. I knap et år har medlemmerne set på, hvordan uddannelserne kan forbedres.

I en del af anbefalingen, som Ritzau er i besiddelse af, lyder det, at universiteterne bør indarbejde "digitale kompetencer og teknologiforståelse i alle uddannelser, med mindre der i enkeltstående tilfælde er særlige faglige grunde til at fravige princippet".