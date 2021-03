Uro i Udenrigsministeriet efter politiske udnævnelser

Ifølge Radio4 har over 500 ansatte i Udenrigsministeriet skrevet under på et brev med kritik til ministeren.

Det vækker markant kritik i Udenrigsministeriet, at regeringen ændrede reglerne, så diplomatiske poster kan tildeles eksempelvis politikere. Det skriver Radio4.

Radio4 referer til et kritisk brev sendt til udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der er underskrevet af 560 medarbejdere i ministeriet. Blandt dem er 65 ambassadører og 23 kontorchefer ifølge radiokanalen.

- Hvis eksterne kandidater uden opslag besætter ambassadørposter i Udenrigsministeriet, vil det naturligvis optage stillinger, der ellers kunne have været besat af kandidater fra udenrigstjenesten. Kandidater, som i 10-20 år øver sig på at kunne varetage Danmarks interesser ude i verden.

- Denne beslutning lægger hverken op til en åben eller meritokratisk konkurrence. Tværtimod. Og det påvirker motivationen for mange af os, står der i brevet ifølge Radio4.

I et brev til de ansatte har Jeppe Kofod ifølge Radio4 skrevet, at beslutningen at kunne udnævne politikere eller andre til diplomatiske poster "ikke vil medføre en ændring i den generelle og velkendte karrierestruktur i ministeriet." Samt at det kun vil ske meget få gange.

Regelændringen blev allerede taget i brug onsdag, hvor tidligere udenrigsminister og næstformand for Venstre, Kristian Jensen, blev udnævnt til særlig repræsentant for Danmark i indsatsen for at få en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025-206.

Det fik både DJØF og DM, tidligere Dansk Magisterforening, til at kritisere den nye praksis.

- For os handler det ikke om Kristian Jensen. Det handler om det helt principielle i, at vi forlader princippet om, at embedsmænd skal være politisk neutrale, så de kan betjene skiftende regeringer. Det er en meget, meget vigtig ting.

- Det er en grundpille i den danske forvaltningstradition og noget, mange andre lande misunder os, sagde formand for Djøf Henning Thiesen.

/ritzau/