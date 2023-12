USA får lov at oprette militærpoliti på dansk jord i ny aftale

USA får lov til at oprette militærpoliti på dansk jord som følge af den nye forsvarsaftale, som regeringen har indgået for nylig.

Det fremgår af aftalen, som nu er blevet offentliggjort. Den betyder, at USA kan udstationere soldater på flyvestationerne i Karup, Skrydstrup og Aalborg.

Militærpoliti findes også i det danske militær. De varetager politimæssige opgaver i militæret og opretholder ro og orden på militære områder.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) er rejst til USA, hvor han underskrev aftalen torsdag.

Aftalen indebærer, at amerikanske soldater skal retsforfølges efter amerikansk lovgivning, hvis de begår en kriminel handling under udstationering.

Det bekræftede statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde om aftalen.

- Som udgangspunkt vil retsforfølgningen ske amerikansk. Vi har ikke nogen forventning om, at amerikanerne ikke kommer til at opføre sig ordentligt, når de kommer til at være udstationeret her, sagde hun tidligere på ugen.

Det har været et krav fra USA, som Danmark har efterkommet. Hvis en amerikansk soldat begår noget strafbart, vil amerikansk militærpoliti i udgangspunktet tage sig af sagen.

Der er dog en kattelem for Danmark, hvis der opstår sager, som er af "særlig vigtighed" for Danmark.

- De danske myndigheder kan i konkrete tilfælde af særlig vigtighed for Danmark vælge at tilbagekalde frafaldelsen ved afgivelse af en skriftlig erklæring, lyder det i aftalen.

Det skal dog ske inden for 30 dage.

På et pressemødet foreholdte statsministeren sig til problematikken, da det blev offentliggjort, at aftalen er blevet indgået.

- Der kan være nogle juridiske spørgsmål om den 30. og den 31. dag og andre anliggender, som vi ikke vil kunne svare på. Og der skal danske myndigheder nok stille sig til rådighed, sagde hun.

Det fremgår ikke, hvor mange amerikanske soldater der kan udstationeres, da det afhænger af et konkret behov.

- Man vil komme til at se amerikanske soldater på dansk jord. Det vil man også kunne høre, når man går ned og handler i Brugsen, at der er amerikanere. Det vil ændre gadebilledet de steder, hvor de vil være, sagde Mette Frederiksen.

Aftalen, som er uopsigelig i ti år, skal stemmes igennem Folketinget, men der ventes stort flertal.

Forsvarsaftalen gælder ikke for Grønland og Færøerne.

/ritzau/