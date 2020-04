USA giver 83 millioner kroner til projekter i Grønland

Det grønlandske selvstyre har accepteret tilbud fra USA om flere penge til øget samarbejde.

USA's regering tildeler 12,1 million dollar - cirka 83 millioner danske kroner - til civile projekter i Grønland.

Det oplyser det grønlandske selvstyre.

Dermed accepterer det grønlandske selvstyre USA's tilbud om et øget samarbejde.

- Man ønsker fra amerikansk side at fokusere på sektorer i Grønland, som vil gavne den økonomiske udvikling i Grønland, herunder inden for råstofbranchen, turismen og uddannelse.

- Den egentlige implementering af projekterne vil ske i et tæt samarbejde med Naalakkersuisut (det grønlandske selvstyre, red.) med baggrund i eksisterende aftaler, lyder det i en pressemeddelelse fra selvstyret.

Der bliver i meddelelsen ikke nævnt noget mere konkret om, hvad pengene skal gå til.

Kim Kielsen, formand for det grønlandske selvstyre, erklærer sig godt tilfreds med aftalen.

I pressemeddelelsen siger han, at aftalen er et eksempel på en "konstruktiv relation" til USA.

- Det tager tid at udvikle tættere relationer med andre lande. Med denne gode nyhed bekræftes at vores arbejde på at opbygge en konstruktiv relation med USA bærer frugt.

- Det er positivt, at det øgede samarbejde mellem Grønland og USA kommer til udtryk i et konkret resultat i form af bevillingen til projekter i Grønland, lyder det fra Kim Kielsen.

Det forventes, at midlerne primært bliver brugt på konsulent- og rådgivningsassistance fra amerikanske eksperter og gennem eksisterende programmer under det amerikanske udenrigsministerium, lyder det.

I Danmark har flere partier udtrykt bekymring for samarbejdet.

Til netmediet Altinget har SF og Dansk Folkeparti erklæret sig skeptiske.

- De er klart gået over stregen. Statsministeren må tage initiativ til, at vi får rene linjer i forhold til USA.

- For det her går bare ikke. Der må trækkes en streg i indlandsisen, sagde grønlandsordfører hos SF Karsten Hønge onsdag til Altinget.

Det amerikanske bidrag er meget småt, i forhold til hvad Danmark sender til Grønland i bloktilskud. I år er bloktilskuddet på lidt over 3,9 milliarder kroner.

/ritzau/