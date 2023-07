Whistleblower til den amerikanske kongres: USA kender til ”ikkejordisk liv” og er i besiddelse af ufo'er

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår hændelserne er sket, men ét står klart: Inden for den seneste uge er mindst to danske kirkegårde blevet skændet af ukendte gerningsmænd.

For mens kirkegården i Store Spjellerup på Sydsjælland er blevet udsat for hærværk, er vandhaner for sjette gang på cirka tre år blevet stjålet fra Ullerslev Kirkegård på det østlige Fyn. Det skriver henholdsvis TV 2 Øst og Fyens Stifttidende. I begge tilfælde mistænkes det, at unge mennesker har været ude på narrestreger.

Hærværk mod kirkegårde er et velkendt og tilbagevendende problem, som den daværende kirkeminister, Joy Mogensen (S), i 2021 lovede at sætte ind over for. Dengang viste en undersøgelse ifølge Kristeligt Dagblad, at det ofte netop er drengestreger, der fører til hærværket.

Whistleblower: USA er i besiddelse af UFO'er

Det udløste gisp i den amerikanske kongres, da den tidligere efterretningsofficer David Grusch og forhenværende piloter fra den amerikanske flåde i går besvarede spørgsmål fra de amerikanske politikere. Det skete i forbindelse med en høring om amerikanernes kendskab til såkaldte UFO'er.

USA er i besiddelse af ufoer, har kendt til "ikkejordisk liv" siden 1930'erne, og der er fundet "ikkejordiske kroppe" de steder, hvor ufoerne er opdaget, fortalte de under ed. Til flere spørgsmål var de afhørte dog nødt til at sige, at de ikke måtte svare i et offentligt rum – underforstået fordi svaret ville være for voldsomt for den almene befolkning at kende til. Det skriver Berlingske, der var til stede ved høringen.

Om det er sandt eller ej, er naturligvis uvist. Ikke desto mindre har det vakt opsigt verden over. Og de tilstedeværende politikere var enige om, at UFO'erne bør være et nationalt sikkerhedsanliggende.

Tavst kirkeministerium forværrer situation efter klage

Tre måneder er snart passeret, siden en gruppe af præster, menighedsråd og ansatte i Norddjurs Provsti til Kirkeministeriet klagede over deres biskop Henrik Wigh-Poulsen. Klagen lød blandt andet på, at biskoppen forsømmer at håndtere samarbejdsproblemer i provstiet.

Men fordi ministeriet hverken har behandlet eller reageret på sagen, er arbejdsmiljøet kun blevet yderligere forværret, lyder det fra en af klagerne i dagens avis. Hun savner at blive orienteret om, hvordan sagen vil blive grebet an, og mener, at den lange ventetid kun har forværret situationen.

Det er langt fra første gang, ministeriets lange sagsbehandlingstider er blevet kritiseret. Find Kristeligt Dagblads dækning af problematikken her.

Slavepensum vækker vrede i USA

"Slavegjorte folk drog nytte af slaveriet" og "udviklede færdigheder, der i nogle tilfælde kunne bruges til deres personlige fordel".

Som led i Floridas republikanske guvernør, Ron DeSantis', såkaldte "Stop Woke"-lov er ovenstående udsagn nu blevet pensum for skoleelever i den amerikanske delstat. Loven forbyder blandt andet undervisning i historiske begivenheder, som kan give eleverne ubehag på grund af deres race, køn eller oprindelse. Men det nye pensum har fået hård medfart fra både republikanere og demokrater. Vicepræsident Kamala Harris har eksempelvis kaldt det for propaganda.

Udover at være guvernør er Ron DeSantis også præsidentkandidat og dermed Trump-udfordrer. Og de nye tiltag har ikke ligefrem hjulpet hans præsidentkampagne på vej, siger ekspert til DR.

Kort nyt fra udlandet

Dansker slår verdensrekord: Besøgte alle lande uden brug af fly

Åbner man i dag en dansk avis, vil man sandsynligvis støde på ham her: Torbjørn Pedersen. Han er netop hjemvendt efter knap 10 år udenlands, hvor han som den første person nogensinde har formået at besøge alle klodens 203 lande – vel at mærke uden at flyve så meget som én eneste gang.

Kristeligt Dagblad talte for tre år siden med globetrotteren, da han som følge af coronapandemien strandede i Hongkong, og igen da han nåede sit sidste stop på rejsen i maj i år. Læs om rejsens op- og nedture i de to interviews her og her.