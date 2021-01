USA, Paris-aftalen og klimaet

* USA forpligtede sig i Paris-aftalen til at skære udledningen af drivhusgasser i 2025 med 26-28 procent - målt i forhold til 2005.

* Danmarks mål er til sammenligning 70 procents reduktion i 2030 i forhold til basisåret 1990. EU vil samlet reducere "mindst 55 procent" i 2030.

* Paris-aftalens mål er at begrænse den globale opvarmning til 1,5-2 grader fra førindustrielt niveau inden år 2100. 193 lande har tilsluttet sig.

* For at nå målet skal de globale udledninger halveres over de næste ti år. Det indebærer en årlig reduktion på omkring 7 procent - svarende til, hvad coronapandemien har reduceret CO2-udslippet med i 2020.

Kilder: FN's klimasekretariat, IPCC, Information, Concito.

/ritzau/