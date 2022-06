USA sender forretningsmand til Danmark som ambassadør

Et flertal i det amerikanske Senat har godkendt den 69-årige forretningsmand Alan Leventhal som USA's næste ambassadør i Danmark.

Leventhal er udpeget af USA's præsident, Joe Biden.

Der har ikke været en amerikansk ambassadør i Danmark, siden Carla Sands, der var udpeget af tidligere præsident Donald Trump, forlod Danmark i 2021.

Alan Leventhal er blandt andet bestyrelsesformand og topchef i Beacon Capital Partners, der er en af de førende ejere og forvaltere af kontorejendomme i USA.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han sidder desuden i forretningsudvalget hos Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ifølge mediet Politico er Leventhal filantrop i Boston-området.

Hvornår Alan Leventhal kommer til Danmark, er endnu ikke oplyst.

Demokraten Ed Markey pressede tidligere på måneden i Senatet på for at få godkendt Alan Leventhal.

Markey mener, at Leventhal passer godt som ambassadør i Danmark.

- Alan Leventhals varierede erfaring kommer til at være et aktiv i København, når vi skal styrke den bilaterale alliance mellem USA og Danmark. Alan er især en sand pioner i implementering af grøn energiteknologi.

- Erfaring, der gør ham perfekt til at arbejde i partnerskab med Danmark - Europas leder i omstillingen til grøn energi - for at accelererer kontinentets energiuafhængighed fra russisk olie og gas, der finansierer Vladimir Putins (Ruslands præsident, red.) krigsmaskine, skriver Ed Markey i en skriftlig kommentar til Ritzau 9. juni.

/ritzau/