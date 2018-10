USA vil holde Kina væk fra lufthavnsbyggeri i Grønland

Amerikanerne er bekymrede for, at Kinas interesse for lufthavnsbyggeri i Grønland skyldes forsvarstaktik.

Den kinesiske interesse for at bygge lufthavne i Grønland bekymrer USA, der ser Kina bruge byggeriet som en del af sin forsvarsstrategi.

Det skriver Politiken.

Den danske regering har derimod ikke de store problemer i at give en kinesisk virksomhed mulighed for at stå for selve byggeriet af lufthavnen.

USA mener, at kineserne vil bruge byggeriet for at stå bedre rent militært.

Det fortæller den amerikanske juniorforsvarsminister, Katie Wheelbarger.

- Den måde, kineserne bruger økonomiske investeringer som en åbning for militær tilstedeværelse, er vi meget opmærksomme på.

- Det er bekymrende, og det er baggrunden for, at Kina har førsteprioritet i den amerikanske forsvarspolitiske strategi, siger hun til Politiken.

Hun anbefaler direkte Danmark at holde kineserne væk.

Den danske forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen (V), deler ikke bekymringerne.

- Vores opfattelse er lidt mere nuanceret. Hvis det handler om, at de får kontrakten på at bygge landingsbanerne, har vi ikke de store kvababbelser.

- Det er mere, hvis det handler om driften af det. Eller hvis vi kan se, at Grønland ikke ville kunne leve op til de økonomiske vilkår, der måtte være, siger han til Politiken.

Den danske regering sagde i september, at den er klar med 700 millioner kroner.

Pengene skal være med til at betale udvidelser af de to lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Det skabte en stor krise i grønlandsk politik. Regeringspartiet Partii Naleraq forlod regeringen, da det ikke ønskede dansk finansiering.

I starten af oktober underskrev den nye regeringskoalition og støttepartiet Demokraterne en aftale om at skabe rammerne for nye lufthavne i Grønland.

De vil desuden arbejde for, at der senere i år bliver lavet en aftale, som blåstempler den danske medfinansiering.

/ritzau/