Usædvanlig duo: Fritag naturområder fra skat

Gør naturområder skattefri og få flere landmænd og andre private jordejere til at gå mere aktivt ind i opgaven med at skabe mere og bedre natur.

Sådan lyder et fælles udspil fra Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Industri, som blandt andet vil fritage beskyttede naturområder - såkaldte paragraf 3-arealer - for ejendomsskat.

Det samme gælder klima-lavbundsprojekter og bindende aftaler om urørt skov.

- Danmark er et meget højt udnyttet land med 60 procent udlagt alene til landbrug, og så er der byer, mens vi taler for flere solfangere og vindmøller. Lægger vi alle de ønsker sammen, så har vi et arealproblem, og biodiversiteten må ikke blive klemt i det, siger politisk direktør i Dansk Industri Emil Fannike Kiær.

Den sparsomme danske natur presses af både EU og FN med planer om 30 procent beskyttet natur. Danmark er en bundskraber på beskyttet natur i EU.

- Det skal være positivt at eje natur i særdeleshed for landmænd, og det er det slet ikke i dag. Der skal skabes en positiv økonomi for naturen, så den kan få mere plads, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi mener, det her er en utrolig billig og fornuftig måde at få markant mere natur i Danmark.

Udspillet anslår, at en samlet skattefritagelse af de omkring 350.000 hektar privatejet jord, der er paragraf 3-beskyttet under naturbeskyttelsesloven, vil koste under 100 millioner om året i tabte skatteindtægter.

Det er markant billigere for samfundet end erstatninger eller opkøb af jord til markedspris.

- Vi vil gerne se nærmere på det. Vi har brug for mere natur, og vi tager godt imod alle gode forslag, der styrker incitamentet til at gøre en indsats for naturen, siger hun.

- Men vi oplever allerede mange uhensigtsmæssige regler i dag, hvor en naturindsats på ejendommen kan betyde, at landmanden pålægges begrænsninger i driften, som får mange til at være tilbageholdende, siger hun. skal jo så behandles i den rigtige aftalekreds, siger hun.

