Usædvanlig hård blæst giver stærk strøm og travle livreddere

Landets livreddere har travlt denne sommer.

I uge 28 - sidste uge - registrerede TrygFondens Kystlivredning 7 livreddende aktioner, der blandt andet involverede et par surfere, der på grund af vind og strøm ikke selv kunne komme i land, og 144 førstehjælpsaktioner.

Derudover blev der foretaget 519 forebyggende aktioner, mens de også foretog 5536 oplysende indsatser, hvor de har givet gode råd til badegæster.

Det er over normalen for en dansk sommer, siger kystredningschef Anders Myrhøj.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vinden er atypisk for en dansk sommer, der ellers godt kan byde på lidt af hvert. Den styrke, vinden kommer med i øjeblikket, skaber masser af bevægelse i vandet og mange tilfælde af rigtig kraftige strømforhold på den jyske vestkyst.

- Det er nogle travle dage for vores folk, og de skal virkelig være fremme i skoene.

Torsdag druknede en tysk mand ud for Hvide Sande. Samme dag måtte en mor og hendes søn reddes ind til stranden ud for Vedersø Klit. Begge overlevede.

Fredag druknede et østjysk par ved Vestkysten. Ifølge politiet formentlig fordi de blev taget af strømmen.

Ulykken skete netop på Vestkysten ved Vrist Strand tæt på Harboøre.

- Vi kigger ind i en af de somre, hvor vi nok ikke har set den sidste ulykke endnu. Det ville være urealistisk at håbe på, siger Anders Myrhøj.

Det er blandt andet revlehuller, også kaldet hestehuller, der skaber problemer. Det er en fordybning i strandens revler, hvor der - hvis vind- og bølgeforholdene er på en bestemt måde - kan opstå en udadgående strøm, der fører vand fra stranden og ud i havet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er farligt, og ender man i et revlehul, er der en klar opskrift på, hvad man bør - og ikke bør - gøre:

For det første skal man undgå at svømme mod strømmen for at komme ind mod land. Strømmen er for stærk, og man kan ende med at drukne af udmattelse.

Til gengæld bør man bevare roen, lade sig føre med strømmen, indtil den er svag nok til, at man kan svømme til siden og til sidst ind på stranden igen.

Badegæster på strande i særligt det vestlige Danmark bør ifølge Anders Myrhøj gå efter at bade inden for de flag, som livredderne har sat op.

Sidste år druknede mindst 83 mennesker i Danmark. Knap halvdelen døde ud for kysterne.

Tallet kan være højere, da der i nogle tilfælde kan mangle rapporteringer af hændelsen.

/ritzau/