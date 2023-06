“Det er helt tosset lige nu”: Usædvanlig medicinmangel rammer diabetikere

Type 2-diabetikere jagter for tiden den samme medicin som personer, der ønsker at tabe sig. Stor efterspørgsel på præparatet Ozempic betyder, at diabetikere må stikke sig flere gange eller droppe medicinen i en periode. Det er nødvendigt at gøre noget, mener Diabetesforeningen