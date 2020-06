Usædvanlig ophedet debat om racisme i Folketingssalen

Løsgænger brugte taletid på stilhed for ofre for racisme og sagde, at han var nået langt trods hudfarve.

Efter 13 timers debat i Folketingssalen var en del politikeres øjne ved at blive små, og gabene blev større og større, indtil løsgænger Sikandar Siddique indtog talerstolen og opfordrede til et minuts stilhed til ære for dem, der er ramt af racisme.

Han afsluttede stilheden ved at sige; "vi ser jer, vi hører jer, vi elsker jer. Black Lives Matter".

Han uddyber, at han selv som brun dansker er nået langt, da han er blevet medlem af Folketinget.

Det faldt ikke i god jord hos Lars Boje Mathiesen, medlem af Nye Borgerlige.

- Det er skammeligt, hvad man har været vidne til, og det skal ikke stå uimodsagt, siger han.

- Sikke en undskyldning, jeg bliver dybt provokeret af, at fordi man har nået et sted, så har man gjort det på trods af hudfarve. Det er dybt skammeligt, at man vil bruge tiden på talerstolen på den måde.

Debatten om racismen er blusset op verden over, efter at den sorte mand George Floyd døde 25. maj under en anholdelse i Minneapolis.

Det har også været en del af debatten under mandagens afslutningsdebat i Folketinget.

/ritzau/