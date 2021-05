USA's udenrigsminister: Danmark er verdensleder i grøn energi

Danmark har store ambitioner om mindre udledning af CO2 og er førende i grønne løsninger, mener Blinken.

Der er ros fra den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, der mandag besøger Danmark forud for et møde i Arktisk Råd senere på ugen.

Danmark har store ambitioner for mindre udledning af drivhusgasser og er førende inden for grønne løsninger. Det siger han på et pressemøde mandag.

- Danmark er en verdensleder inden for grønne ambitioner og grøn teknologi, særlig inden for vindenergi som statsminister Mette Frederiksen understregede for nylig.

- Vi ser frem til at samarbejde om højere klimaambitioner, at styrke innovation, investeringer i vedvarende energi og at hjælpe udsatte samfund, siger Antony Blinken.

Han har fået en varm velkomst, understreger han.

- Det er en sand fornøjelse at være her, siger han.

Danmark har en ambition om at mindske udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030, hvilket internationalt set er en af de største ambitioner.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) glæder sig over, at USA er tilbage efter fravalget af Donald Trump som præsident sidste år.

Han påpeger, at USA igen forpligter sig i det internationale samfund og for eksempel har genindmeldt sig i Parisaftalen, som er en international klimaaftale, og er en del af verdenshandelsorganisationen WTO.

Jeppe Kofod glæder sig ligeledes over det grønne samarbejde, som de berørte i deres samtale mandag.

- Vi har fokuseret på globale klimaudfordringer og samarbejdet om den grønne omstilling, hvor Danmark har en masse at tilbyde globalt og i USA, siger Jeppe Kofod.

Den amerikanske udenrigsminister er i Danmark mandag, hvor han blandt andet har besøgt statsminister Mette Frederiksen (S) og dronning Margrethe.

Han fortsætter senere mod Island, hvor han onsdag skal til møde i Arktisk Råd.

USA, Kina og Rusland har store interesser i Arktis.

Isen smelter og gør handelsruter og udvinding af gas og olie mere tilgængelig. Samtidig er dele af Grønlands undergrund rig på sjældne jordarter, og landene har en sikkerhedspolitisk interesse på grund af områdets strategiske placering.

/ritzau/