USA's udenrigsminister kommer til København

For anden gang på et år får Danmark besøg af USA's udenrigsminister. Fokus ventes at være Arktis.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, rejser til Danmark. Han rejser søndag og vil mandag besøge København. Han vil efterfølgende rejse videre til Island.

Det fremgår af en nyhed fra det amerikanske udenrigsministerium og bekræftes af Udenrigsministeriet i Danmark.

I Danmark vil han mødes med statsminister Mette Frederiksen (S) klokken 9 på Marienborg, efterfølgende komme i audiens hos dronning Margrethe og senere mødes med udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- I København vil udenrigsministeren mødes med statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) for at diskutere vores stærke bilaterale bånd, dedikationen til at bekæmpe klimakrisen og vores fælles interesse i at styrke de transatlantiske relationer, skriver det amerikanske udenrigsministerium.

- Udenrigsministeren vil også mødes med ledere og investorer, der fører an i omstillingen til grønne teknologier og arbejder for at modvirke klimaforandringer.

I Island deltager Antony Blinken i Arktisk Råds møde, der løber af stablen fra den 19. til den 20. maj.

Efterfølgende besøger han Grønland og formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede, sammen med Jeppe Kofod.

Om temaerne for besøget skriver udenrigsminister Jeppe Kofod i en pressemeddelelse.

- Sikkerhedssamarbejdet og vores fælles indsats for at værne om grundlæggende demokratiske værdier og rettigheder, som er under pres rundt om i verden, vil fylde i vores drøftelser.

- Men det vil i høj grad også handle om klima og grøn omstilling, som står højt på både den danske og amerikanske dagsorden.

Arktis er et stort og voksende fokusområde i amerikansk udenrigspolitik. Således besøgte også USA's tidligere udenrigsminister Mike Pompeo København i juli sidste år for at tale om Arktis.

Berlingske skrev i starten af ugen, at mødet muligvis er en del af forberedelserne til et topmøde mellem USA's præsident, Joe Biden, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, til sommer.

Da Mike Pompeo besøgte Danmark, skete det i lyset af en bizar kontrovers, efter at daværende præsident Donald Trump havde luftet idéen om at købe Grønland af Danmark.

Det blev afvist af statsminister Mette Frederiksen (S), der gjorde det klart, at Grønland slet ikke er Danmarks at sælge.

I et interview med Jyllands-Posten kalder Jeppe Kofod fredag den virak for en lukket sag.

