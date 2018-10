Usikkerhed om elbilafgifter består med klimaudspil

Regeringens klimaudspil lægger sig kun fast på elbilafgifterne de kommende år. Ærgerligt, mener elbranchen.

Det har de seneste år været svært for potentielle elbilkøbere og de tilknyttede brancher at blive klogere på, hvordan afgifterne på elbiler ville udvikle sig.

Og usikkerheden om den kommende afgiftsstruktur har været gift for udbredelsen af elbiler, mener brancheorganisationen Dansk Energis direktør, Lars Aagaard.

Han havde i forbindelse med regeringens klimaudspil, der præsenteres tirsdag, gerne set, at der havde været ro og klarhed om afgifterne i en lang periode.

- Det er vigtigt, at dem, der skal opbygge den understøttende infrastruktur som for eksempel ladestandere, kan se det langsigtede perspektiv.

- Der er grænser for, hvor mange penge man kan investere i håbet om, at der kommer elbiler på vejene. Tingene skal helst gå hånd i hånd, siger han.

Oprindeligt hed det sig, at elbiler skulle være afgiftsfri frem til 2020.

Siden blev der i slutningen af 2015 indgået en aftale om langsom indfasning af afgifterne med 20 procentpoint om året.

I april 2017 ændrede man en smule i den aftale, og nu er regeringen så på vej med et klimaudspil med et forslag til en ny afgiftsstruktur - i hvert fald de kommende to år.

Der skal nemlig nedsættes en kommission, der arbejder med mulige langsigtede løsninger på udfordringen med at sikre udbredelsen af elbiler, uden at der opstår for stort et afgiftshul i statskassen.

Og så kan det være, at afgifterne står over for endnu en revision.

Lars Aagaard er klar over, at der ikke er nogen snuptagsløsning. Men han håber på hurtig afklaring.

- Jeg frygter, at det kommer til at tage tid, før kommissionen er nedsat, og før den er klar med sine anbefalinger.

- Så ender vi igen i en stop-and-go-situation om to år, og det er jo det, vi skal ud af.

- Derfor havde jeg hellere set en længere og attraktiv vej på afgiftssiden mange år frem, siger han.

I dag er afgiften på elbiler 20 procent af afgiften på en tilsvarende personbil, og planen har været, at den skulle stige til 40 procent efter nytår.

Regeringen foreslår i sit klimaudspil, at man udskyder afgiftsstigningen et år.

Samtidig indføres der et ekstra skattefradrag til købere af små og mellemstore miljørigtige biler.

Fradraget bliver på 40.000 kroner næste år og 77.500 kroner i 2020 og svarer i runde tal til, at man slipper for at betale afgift.

/ritzau/