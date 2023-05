Usikkerhed om landsdækkende lastbildemonstration

Lastbilchauffører og vognmænd havde sat kryds i kalenderen for at deltage i en landsdækkende demonstration mandag den 15. maj.

Efter planen ville de blokere for trafikken over hele Danmark.

Men nu er der usikkerhed om, hvorvidt planen vil blive ført ud i livet.

Det skyldes, at Vejskatskomitéen, som består af en gruppe danske vognmænd, er opløst med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser gruppen selv i en pressemeddelelse fredag.

I ugevis havde Vejskatskomitéen kæmpet for at afskaffe en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler, som bliver indført i 2025.

Den landsdækkende demonstration skal efter planen bestå af en række individuelle demonstrationer landet over.

/ritzau/