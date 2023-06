Skyer, blæst og regn skal kæmpe om pladsen med solen i juli

Starten af juli vil være præget af ustadigt og omskifteligt vejr. Skyer, blæst og regn vil således kæmpe om pladsen med solen.

Sådan lyder det i Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) nye månedsprognose, der gælder frem til 6. august.

Sandsynligheden for mere stabilt, tørt og solrigt vejr stiger, jo længere vi bevæger os ind i juli, lyder det.

I starten af uge 27 vil et stabilt lavtryk omkring Skotland sende kølig luft ind over landet.

Det vil medføre en del blæst med en del skyer og regnbyger. Særligt Nordvestjylland risikerer at blive ramt af regnvejr.

Dagtemperaturerne kan snige sig op omkring 20 grader.

Hen mod slutningen af ugen kan der blive plads til en dag eller to med bedre chancer for sol og tørvejr, lyder det i prognosen.

Vejret i uge 28 vil ligeledes være ustabilt. Lavtrykket omkring Skotland ser ud til at svækkes, men der vil stadig være dage med skyer og regn.

Dagtemperaturerne vil typisk være mellem 18 og 26 grader, mens temperaturerne om natten kan falde ned til omkring 10 grader.

DMI forventer, at vi i en periode i uge 29 kan forvente at få mere stabilt og tørt vejr med mere sol.

Mod slutningen af ugen vil landet være præget af skydække, en del byger og lidt lavere temperaturer end i uge 28.

Fra 24. juli til 6. august viser prognoser, at muligheden for sommerdage med temperaturer over 25 grader er inden for rækkevidde.

Overvægt af tørt og solrigt vejr vil til tider blive erstattet med skyer og regn, der forårsages af fronter fra vest.

Omvendt har årets første sommermåned leveret godt med sol og skyfrit vejr.

DMI oplyser på Twitter, at solskinsrekorden for juni på 303 timer er tæt på at blive overgået.

Klokken 14 tirsdag manglede der således kun 5,2 timer med solskin, før rekorden, der stammer fra 1940, bliver slået.

