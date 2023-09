Usynlige hegn kan fremme dyrevelfærd og biodiversitet

Hegn rundt om græssende dyr er en fast del af det danske landskab. Men det kommer måske til at ændre sig i fremtiden. De klassiske hegn har nemlig fået sig en usynlig rival.

På Fanø er kommunen, Nationalpark Vadehavet, Hedeselskabet, en gruppe jordejere og en landmand gået sammen om at eksperimentere med en teknologi, der kan vise sig at være en stor gevinst for både dyrevelfærd og biodiversitet: I stedet for at afgrænse dyrene – i dette tilfælde køer – med fysisk afspærring, udstyrer man dem med gps-halsbånd, der afspiller en høj lyd eller udsender en svag strømimpuls, hvis de nærmer sig grænsen for deres område.

Og resultatet er overvældende positivt. I det seneste forsøg holdt kalvene sig inden for deres afspærring 99,7 procent af tiden, fortæller Magnus Fjord Aaser, der er studerende på Aalborg Universitet og en af dem, der har analyseret resultaterne:

“Det virker bare. Dyrene var utrolig hurtige til at lære, hvor deres indhegning var baseret på feedback fra halsbåndet,” siger Magnus Fjord Aaser.

De virtuelle hegn giver også mulighed for lettere at rykke dyrene rundt til forskellige græsningsområder, hvis der ikke er nok græs at spise, eller hvis vejrmæssige omstændigheder kræver, at dyrene flyttes.

“Det er jo for eksempel svært at sætte et hegn op ude ved Vadehavets kyststrækninger, så vil man give dyrene adgang til de områder, kan man løse det med denne teknologi,” siger Magnus Fjord Aaser.

John Frikke er naturkonsulent ved Nationalpark Vadehavet og medlem af projektets ledelse. Han tror, teknologien vil gavne biodiversiteten.

“Det er helt vildt smart, fordi det giver os en stor fleksibilitet til at afskærme områder, som i kortere eller længere tid har brug for at blive beskyttet,” siger John Frikke.

Med de usynlige hegn kan man nemlig markere bestemte områder inden for dyrenes indespærring som forbudt territorium, hvis der skulle være noget her, der er vigtigt at beskytte.

“Der er for eksempel nogle planter på Fanø, der er vigtige for en sjælden sommerfugl, så der kunne vi godt tænke os, at de græssende dyr ikke går hen og spiser,” siger John Frikke.

En anden fordel er, at det vilde dyreliv undgår at komme til skade i for eksempel stødhegn.

“I vores nationalpark har vi især oplevet det med krondyr. De kan finde på at løbe hegn ned og komme til skade. Men med de her hegn har de vilde dyr helt fri bevægelighed,” siger John Frikke.

Lige nu er det kun lovligt at bruge teknologien i forbindelse med særlige forsøgsordninger. Egentlig skulle forsøgene på Fanø have løbet helt til 2025, men da resultaterne allerede er så positive, har projektgruppen taget kontakt til Fødevareministeriet for at opnå tilladelse til at bruge teknologien bredt i Danmark.

Hvis det lykkes at lovliggøre det, har John Frikke en lang liste over projekter, hvor han gerne vil bruge de usynlige hegn.

“Der er rigtig mange steder langs Vadehavet, hvor vi godt kunne tænke os at bruge dem. Indtil videre har vi kun testet halsbåndene på kvæg, så det kunne også være interessant at lave forsøg med får eller geder,” siger han.

Så hvis alt går efter planen, bliver de usynlige hegn snart synlige i det danske landskab.