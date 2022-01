Uvaccinerede udgør en større andel i coronaindlæggelser

Blandt uvaccinerede er der en større andel af covid-19-relaterede indlæggelser, end der er blandt vaccinerede.

Det viser en ny opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI). Opgørelsen dækker over tal fra uge 51, der varede fra 20. december til 26. december.

I perioden har der været 59,1 covid-19-relaterede indlæggelser per 100.000 uvaccinerede personer.

I samme periode har antallet været 10,8 per 100.000 personer med fuld effekt af det primære vaccinationsforløb.

Palle Valentiner-Branth, afdelingschef hos SSI, konstaterer, at det er tydeligt, at det er de uvaccinerede, der bliver så syge af corona, at de skal indlægges.

- Der er ikke så mange uvaccinerede voksne i alt i Danmark, men de fylder forholdsmæssigt meget i tallene for indlæggelser, siger Palle Valentiner-Branth i en pressemeddelelse.

De seneste tal fra SSI viser, at 78 procent af befolkningen er færdigvaccineret. Det svarer til lidt under 4,6 millioner borgere.

Samtidig har 48,5 procent af befolkningen fået første revaccination. Det drejer sig om mere end 2,8 millioner borgere.

For denne gruppe har der i uge 51 været 12,7 covid-19-relaterede indlæggelser per 100.000 personer. Det vil sige en lidt højere incidens end for personer med fuld effekt af det primære vaccinationsforløb.

Ifølge SSI kan det muligvis forklares ved, at personer med øget risiko for et alvorligt covid-19-forløb er blevet vaccineret først og dermed også var de første til at blive revaccineret.

Tallene fra SSI dækker kun personer fra 12 år og opefter. Det skyldes, at der endnu kun er meget få børn mellem 5 og 11 år, som har opnået fuld effekt af det primære vaccinationsforløb. Derfor indgår de endnu ikke i tallene.

/ritzau/